Carcere Pippo Pollina in concerto a Fiesole per sostenere l’associazione che aiuta i detenuti di Sollicciano

Martedì 28 aprile alle 21, al Teatro di Fiesole, si terrà un concerto con Pippo Pollina e il suo Quartetto Acustico. L’evento si svolge per sostenere un’associazione che opera nel carcere di Sollicciano, offrendo supporto ai detenuti. La serata prevede un’esibizione musicale che unisce musica e impegno civile, attirando il pubblico interessato a sostenere questa causa.

Sarà una serata di musica e impegno civile quella in programma martedì 28 aprile alle 21 al Teatro di Fiesole, dove Pippo Pollina salirà sul palco con il suo Quartetto Acustico per il concerto "La vita è bella così com'è". Il ricavato della serata sarà devoluto a Pantagruel odv, associazione che opera a sostegno dei diritti dei detenuti nel carcere di Sollicciano. "Ringraziamo di cuore Pippo Pollina e Prg, organizzatore dell'evento, per aver scelto di sostenere Pantagruel con questo concerto. Non si tratta soltanto di una testimonianza – spiegano da Pantagruel - ma di una forma di vicinanza attiva a chi ogni giorno lavora dentro il carcere, accanto alle persone detenute, per costruire opportunità, diritti e possibilità di futuro.

