Carcere Pippo Pollina in concerto a Fiesole per sostenere l’associazione che aiuta i detenuti di Sollicciano

Da firenzetoday.it 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 28 aprile alle 21, al Teatro di Fiesole, si terrà un concerto con Pippo Pollina e il suo Quartetto Acustico. L’evento si svolge per sostenere un’associazione che opera nel carcere di Sollicciano, offrendo supporto ai detenuti. La serata prevede un’esibizione musicale che unisce musica e impegno civile, attirando il pubblico interessato a sostenere questa causa.

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Sarà una serata di musica e impegno civile quella in programma martedì 28 aprile alle 21 al Teatro di Fiesole, dove Pippo Pollina salirà sul palco con il suo Quartetto Acustico per il concerto “La vita è bella così com’è”. Il ricavato della serata sarà devoluto a Pantagruel odv, associazione che opera a sostegno dei diritti dei detenuti nel carcere di Sollicciano. “Ringraziamo di cuore Pippo Pollina e Prg, organizzatore dell’evento, per aver scelto di sostenere Pantagruel con questo concerto. Non si tratta soltanto di una testimonianza – spiegano da Pantagruel - ma di una forma di vicinanza attiva a chi ogni giorno lavora dentro il carcere, accanto alle persone detenute, per costruire opportunità, diritti e possibilità di futuro. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Leggi anche: Carcere di Sollicciano: detenuti al gelo, 2 gradi in alcune celle

Sollicciano, l'associazione denuncia: "Serve dignità per chi vive e lavora in carcere"Mentre Firenze si accende di luci e messaggi di solidarietà, il carcere di Sollicciano resta ai margini, come un mondo a parte.

Tutti gli aggiornamenti su Pippo Pollina.

Pippo Pollina, il 5 dicembre esce l'album Fra Guerra e PaceIl 5 dicembre esce Fra Guerra e Pace (Jazzhaus Records / STORIEDINOTE), il nuovo album di inediti del cantautore Pippo Pollina. Il disco di Pippo Pollina si presenta come una dichiarazione politica, ... ansa.it

Pippo Pollina annuncia il nuovo album Fra guerra e pace, in uscita il 5 dicembreL’album Fra guerra e pace si compone di undici tracce inedite che, secondo quanto dichiarato dall’autore, sviluppano una riflessione contemporanea sulle condizioni del mondo, ponendo in rilievo la ... it.blastingnews.com

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.