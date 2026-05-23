Elezioni comunali nel Pescarese quattro comuni al voto il 24 e il 25 maggio

Il 24 e 25 maggio si svolgeranno le elezioni comunali in quattro comuni del Pescarese. In queste due giornate, gli elettori saranno chiamati a votare per rinnovare il consiglio comunale e scegliere il nuovo sindaco. Le operazioni di voto si terranno nelle rispettive sezioni elettorali dei comuni coinvolti, con seggi aperti durante entrambe le giornate. Nessuna variazione nel calendario rispetto agli anni precedenti.

Anche in quattro comuni del Pescarese il 24 e 24 maggio si terranno le elezioni comunali per il rinnovo del consiglio comunale e per l'elezione del nuovo sindaco. Si tratta di Civitaquana, Elice, Torre de Passeri e Carpineto della Nora. Sono tutti comuni con meno di 15 mila abitanti, e dunque non. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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Politica. Elezioni amministrative, presentate le liste nei quattro comuni al voto nel teramano

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