Al RHS Chelsea Flower Show 2026 Lady Amelia Spencer ha reso omaggio allo stile intramontabile della principessa Diana

Durante il RHS Chelsea Flower Show 2026, Lady Amelia Spencer ha partecipato all’evento indossando un abito che richiamava il look della principessa Diana, noto come il revenge dress. La scelta dell’outfit ha attirato l’attenzione dei presenti, creando un collegamento diretto con uno dei momenti più iconici della storia reale. La partecipazione si è concentrata sull’omaggio allo stile della principessa, senza ulteriori dettagli sulla cerimonia o altri aspetti dell’evento.

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