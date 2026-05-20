Al RHS Chelsea Flower Show 2026 Lady Amelia Spencer ha reso omaggio allo stile intramontabile della principessa Diana

Da amica.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il RHS Chelsea Flower Show 2026, Lady Amelia Spencer ha partecipato all’evento indossando un abito che richiamava il look della principessa Diana, noto come il revenge dress. La scelta dell’outfit ha attirato l’attenzione dei presenti, creando un collegamento diretto con uno dei momenti più iconici della storia reale. La partecipazione si è concentrata sull’omaggio allo stile della principessa, senza ulteriori dettagli sulla cerimonia o altri aspetti dell’evento.

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con una silhouette ispirata al suo storico revenge dress. Per l’evento londinese, Amelia ha scelto un abito firmato Dune London dal design elegante ed essenziale. Il modello nero, lungo fino al pavimento, era caratterizzato da maniche aderenti e da una scollatura off-shoulder che lasciava le spalle scoperte, enfatizzando la linea sofisticata del look. A rendere l’insieme ancora più scenografico, uno spacco frontale fino al ginocchio che metteva in risalto un paio di décolleté nere a punta con dettagli gioiello alla caviglia. Gli accessori hanno completato l’outfit con un tocco luminoso: una clutch ricoperta di strass dalla forma floreale e una collana di diamanti a più fili. 🔗 Leggi su Amica.it

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