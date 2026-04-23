Tre sorelle, nipoti di una nota figura reale, sono state viste sul red carpet di una premiere cinematografica. Il loro look ha attirato l’attenzione tra le celebrità presenti all’evento. Le tre, note per il loro stile, sono arrivate insieme e si sono fatte notare per l’abbinamento tra eleganza e atteggiamento rilassato. L’attenzione dei media si è concentrata su di loro durante l’intera serata.

Il trio, finalmente al completo, è stato avvistato sotto i riflettori londinesi insieme a tantissimi altri ospiti, rappresentando la quota royal del parterre. Un'occasione a dir poco perfetta per confermare il proprio senso per lo stile, a tratti regale, e rimarcando quella sorellanza stilistica che è ormai una carta vincente delle Spencer, specie delle due gemelle. Amelia ed Eliza, infatti, si sono accordate praticamente su tutto: colore, linea e ovviamente designer delle proprie mise. Entrambe hanno puntato su due creazioni della collezione primavera-estate 2026 di Zuhair Murad, per la precisione dei midi dress dal taglio sinuoso, caratterizzati da maxi bottoni: neri per l'una, dorati per l'altra.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Amelia, Kitty ed Eliza Spencer, la sorellanza stilistica delle nipoti di Lady Diana sfila sul red carpet de Il diavolo veste Prada 2

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