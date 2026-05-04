Achille Polonara annuncia il suo addio al basket a 34 anni, dopo aver combattuto contro la leucemia. In un messaggio sui social, ha scritto: «Grazie a tutti, è ora di dire basta», lasciando intendere di aver deciso di smettere di giocare. La sua scelta segna la fine di una carriera che ha attraversato momenti difficili e successi sportivi. Il post ha suscitato un forte impatto tra i fan e il mondo dello sport.

Un post per dire tanto, un post che strappa lacrime. Lo ha detto - anzi scritto - lui stesso: Achille Polonara alza bandiera bianca. E si ritira a 34 anni. E' la notizia della sera: attraverso un post su Instagram lo sfortunato giocatore, colpito da leucemia mieloide qualche mese fa e costretto a un trapianto di midollo, ha annunciato il ritiro dal basket giocato. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Achille Polonara (@ilpupazzo33) Le speranze di tornare in campo si sono spente negli ultimi tempi, dopo che il giocatore sotto contratto con la Dinamo Sassari aveva provato a rientrare sul parquet con una serie di allenamenti individuali in seguito a una piccola operazione al cuore a cui si era sottoposto nel mese di febbraio.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Achille Polonara, il post più amaro: «Grazie a tutti, è ora di dire basta». Addio al basket a 34 anni, dopo la leucemia

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