Micaela Ramazzotti la lettera alla figlia Anna dopo le nozze | Mi hai affidata a Claudio grazie amore mio

A pochi giorni dal matrimonio, l’attrice ha pubblicato un messaggio sui social rivolto alla propria figlia, nella quale ha ringraziato per averla accompagnata all’altare e ha scritto di essere stata affidata a Claudio Pallitto. La foto condivisa mostra il momento in cui la bambina cammina accanto a lei durante la cerimonia, un episodio che ha suscitato molte reazioni tra i follower. La pubblicazione si inserisce in un quadro di condivisione di emozioni legate a un evento molto atteso.

A pochi giorni dal matrimonio con Claudio Pallitto, Micaela Ramazzotti è tornata sui social per condividere uno dei momenti più emozionanti del suo grande giorno: quello vissuto insieme alla figlia Anna, che l’ha accompagnata all’altare. L’attrice ha pubblicato su Instagram un carosello di. 🔗 Leggi su Today.it

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