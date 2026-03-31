Nel cuore della città storica un’area verde dedicata a Tommaso Crudeli

Questa mattina è stata scoperta una targa in marmo nell’area verde tra Piaggia San Bartolomeo e via San Niccolò. L’area è stata intitolata a Tommaso Crudeli, letterato del XVIII secolo originario della zona. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti locali e cittadini, che hanno assistito alla collocazione della targa commemorativa. La targa segnala ufficialmente la dedica dello spazio pubblico a Crudeli.

È stata svelata questa mattina la targa commemorativa in marmo collocata nell’area verde situata tra Piaggia San Bartolomeo e via San Niccolò, ufficialmente intitolata a Tommaso Crudeli, letterato casentinese del XVIII secolo. L’intitolazione dell’area risale al 2020, quando fu presentata con atto di indirizzo dall’allora consigliere Roberto Bardelli e successivamente approvata dal Consiglio Comunale nel luglio dello stesso anno. Con questa iniziativa, la città rende omaggio a una figura significativa della cultura e del pensiero libero del suo tempo. Crudeli fu poeta raffinato ed elegante rimatore, ma anche un convinto libero pensatore di impronta anticlericale. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Nel cuore della città storica un’area verde dedicata a Tommaso Crudeli Articoli correlati Tradizioni pasquali in vetrina, mostra dedicata a pani e dolci tipici nel cuore della cittàAgrigento riscopre le sue tradizioni più autentiche attraverso un’esposizione dedicata ai pani e ai dolci tipici del periodo pasquale. Società storica, conferenza dedicata a Dario Maestrini, lo scopritore della “legge del cuore”Arezzo, 27 febbraio 2026 – È dedicata a Dario Maestrini, lo scopritore della “legge del cuore”, la prossima conferenza del ciclo di incontri...