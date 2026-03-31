Nel cuore della città storica l’area verde intitolata a Tommaso Crudeli

Questa mattina, nel centro storico della città, è stata scoperta una targa commemorativa in marmo nell’area verde tra Piaggia San Bartolomeo e Via San Niccolò. L’intitolazione riguarda Tommaso Crudeli, letterato casentinese vissuto nel XVIII secolo. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti locali e cittadini, senza la presenza di altre figure pubbliche o interventi ufficiali.

È stata svelata questa mattina, martedì 31 marzo, la targa commemorativa in marmo posta nell’area verde situata tra Piaggia San Bartolomeo e Via San Niccolò e dedicata a Tommaso Crudeli, letterato casentinese vissuto nel XVIII secolo. La proposta di intitolazione fu presentata nel 2020 con atto di indirizzo dall’allora consigliere Roberto Bardelli e approvata con delibera del Consiglio comunale nel luglio dello stesso anno. Poeta, elegante rimatore e tipico esempio di libero pensatore anticlericale, a seguito della sua iscrizione nel 1735 alla massoneria fiorentina e alla scomunica della stessa nel 1738 da parte di Papa Clemente XII Crudeli finì negli ingranaggi processuali del Sant'Uffizio. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Articoli correlati Nel cuore della città storica un’area verde dedicata a Tommaso CrudeliÈ stata svelata questa mattina la targa commemorativa in marmo collocata nell’area verde situata tra Piaggia San Bartolomeo e via San Niccolò,... "Un’area verde intitolata a Rodolfo Da Ronche"Una proposta per intitolare alla memoria di "Poppo" Da Ronche (foto) l’area verde confinante con Piazza Repubblica, ricordando la sua dedizione per...