Ucraina Russia lancia massiccio attacco con droni e missili | colpite Kiev e altre città

Nelle prime ore di oggi, le autorità ucraine hanno riferito di un attacco orchestrato dalla Russia che ha coinvolto oltre 1.560 droni e diversi missili. Le città colpite comprendono la capitale e altre località del Paese. L’attacco è iniziato subito dopo la mezzanotte di ieri e ha causato danni e interruzioni nelle infrastrutture delle aree colpite. Nessuna informazione è stata ancora fornita sui danni specifici o sulle vittime.

(Adnkronos) – "In totale, dalla mezzanotte di ieri, la Russia ha usato più di 1.560 droni contro le nostre città e comunità". Lo denuncia con un post su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "Queste non sono per nulla azioni di chi crede che la guerra stia finendo", aggiunge, spiegando che "sono in corso le.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Ucraina, almeno 36 feriti nel massiccio attacco russo a Kharkiv

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