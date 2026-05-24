la ruota della fortuna gerry scotti la sfida ma sonia perde tutto

Nella puntata di domenica 24 maggio de La Ruota della Fortuna, Sonia ha vinto, dopo aver accumulato quasi 50 mila euro nelle tre serate precedenti. Gerry Scotti ha proposto una sfida, ma Sonia ha perso tutto durante la puntata. Nessun altro dettaglio sui premi o le modalità di gioco è stato comunicato. La vincitrice ha lasciato lo studio senza ulteriori premi.

Ad arrivare da campionessa nella puntata di domenica 24 maggio de La Ruota della Fortuna è Sonia, che nelle tre sere precedenti si era portata a casa quasi 50.000 euro. Le vittorie della futura professoressa sono state parecchie, ma c’è qualcosa che la concorrente non è riuscita a conquistare: il bottino del Maialino nel round del jackpot, e dietro c’è anche lo zampino di Gerry Scotti. Gerry Scotti sfida la campionessa Sonia. Da quando La Ruota della Fortuna è tornata in tv, non c’è stato nessuno in grado di eguagliare i fasti delle edizioni del passato, nessun campione in grado di detenere il titolo se non per appena un paio di puntate. Sonia sembrava arrivata per cambiare le cose, trionfando per ben tre serate di fila, e senza lasciare alcuno scampo alla concorrenza. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Choc a la Ruota della Fortuna: Gerry Scotti ha cacc..

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