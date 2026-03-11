Gerry Scotti rimpiazzato? La decisione Mediaset sulla Ruota della fortuna che può cambiare tutto

Mediaset ha deciso di apportare modifiche alla conduzione della Ruota della fortuna, con possibili cambiamenti nel cast e nella formula del programma. La decisione riguarda la messa in pausa delle registrazioni e la programmazione estiva, mentre si discute su eventuali sostituzioni o rinnovi del format. Le indiscrezioni annunciano un periodo di transizione per il quiz show, che potrebbe coinvolgere nuovi volti e varianti nel prossimo palinsesto.

Con l'arrivo della bella stagione e l'avvicinarsi dell'estate, nelle stanze dei palinsesti televisivi iniziano a circolare le prime indiscrezioni sui programmi destinati a fermarsi per la tradizionale pausa estiva. Anche in casa Mediaset si cominciano a fare le prime valutazioni, soprattutto per quei format che negli ultimi mesi hanno accompagnato il pubblico con grande continuità e successo. Tra questi c'è senza dubbio La Ruota della Fortuna, il celebre game show condotto da Gerry Scotti con Samira Lui, che continua a registrare ascolti solidi e un grande apprezzamento da parte del pubblico. Il programma, diventato ormai uno degli appuntamenti più seguiti del preserale di Canale 5, si è trovato a confrontarsi ogni sera con la forte concorrenza di Affari Tuoi, il gioco dei pacchi guidato su Rai 1 da Stefano De Martino.