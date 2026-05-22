La Ruota della Fortuna Gerry Scotti incredulo | Sonia perde tutto per un soffio

Durante l’ultima puntata di un popolare quiz su Canale5, il conduttore ha mostrato grande sorpresa mentre una concorrente perde tutto a causa di un margine molto esiguo nella fase conclusiva del gioco. La scena ha coinvolto il pubblico in studio e a casa, con un finale inaspettato che ha suscitato reazioni di sorpresa tra i presenti. La trasmissione ha tenuto alta l’attenzione fino all’ultimo istante, grazie alle intense emozioni generate dall’esito del gioco finale.

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Momenti di suspence per i telespettatori di Canale5, tenuti incollati al teleschermo dall’ultimo e assurdo gioco finale. È esattamente questo che è accaduto nella puntata di giovedì 21 maggio a La Ruota della Fortuna, lo storico game show di Canale5 magistralmente condotto da Gerry Scotti con la complicità della splendida Samira Lui. Una puntata che ha visto l’incoronazione di una nuova Campionessa, Sonia, protagonista di una cavalcata trionfale ma conclusasi con una beffa di quelle che si faticano a dimenticare. Sonia è scesa in campo con grinta e determinazione, riuscendo nell’impresa di spodestare la campionessa in carica, Daria che comunque ha ceduto il titolo senza troppi rimpianti, forte di un bottino straordinario di oltre 100mila euro accumulato in sole tre puntate. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti incredulo: Sonia perde tutto per un soffio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Malore in diretta a La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti interviene subito Sullo stesso argomento Gerry Scotti “rimpiazzato”? La decisione Mediaset sulla Ruota della fortuna che può cambiare tuttoCon l’arrivo della bella stagione e l’avvicinarsi dell’estate, nelle stanze dei palinsesti televisivi iniziano a circolare le prime indiscrezioni sui... La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti scherza sulla Rai. Il colpo di scena finale cambia tuttoGerry Scotti torna nella serata di Canale 5 con una nuova puntata de La Ruota della Fortuna: anche giovedì 5 marzo il programma non lascia gli... Ascolti tv ieri, mercoledì 20 maggio 2026, da Affari Tuoi contro La Ruota della Fortuna a Comandante contro Battiti Live x.com Sono le 21:54 e su canale 5 si sta ancora facendo La ruota della fortuna. reddit Sonia perde 15mila euro alla Ruota della fortuna per una lettera e si accontenta di soli 5milaSonia diventa la nuova campionessa della Ruota della Fortuna nella puntata di giovedì 21 maggio. Per una sola lettera, però, perde il premio finale di 15mila euro e torna a casa con una busta da 5mila ... fanpage.it La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti stuzzica Samira Lui: Sviene davanti allo specchio. E lei lascia tutti di stuccoGerry Scotti ama stuzzicare Samira Lui, lo ha fatto anche nella puntata de La Ruota della Fortuna di giovedì 21 maggio 2026, con una battuta sorprendente ... libero.it