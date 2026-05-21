Sonia perde 15mila euro alla Ruota della fortuna per una lettera e si accontenta di soli 5mila

Nella puntata di giovedì 21 maggio, Sonia si è aggiudicata il titolo di campionessa della Ruota della Fortuna. Durante il gioco, ha rischiato di perdere tutto a causa di una sola lettera, che le ha fatto perdere 15mila euro dal premio finale. Nonostante questo, ha concluso la puntata con un assegno di 5mila euro. La concorrente ha lasciato lo studio con il premio ridotto, ma senza abbandonare la vittoria.

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