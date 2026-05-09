19.900 euro e le Maldive | il campione della Ruota della Fortuna che ha vinto per caso

Da urbanpost.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 7 maggio su Canale 5 è andata in onda una puntata di La Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti e Samira Lui, in cui un concorrente ha vinto 19.900 euro. La vittoria è arrivata in modo casuale durante il gioco. Il partecipante, nato a Viareggio e residente a Lido di Camaiore, è stato il protagonista della trasmissione quella sera. La puntata ha suscitato attenzione per l'importo vinto e la casualità della vittoria.

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Una storia che ha il sapore delle cose belle che capitano per caso. Gian Maria Marsili, nato a Viareggio e residente a Lido di Camaiore, è il grande vincitore della puntata de La Ruota della Fortuna andata in onda giovedì 7 maggio su Canale 5, condotta da Gerry Scotti con Samira Lui. Il suo bottino: 19.900 euro e una settimana alle Maldive. E una Fiat 600 sfiorata per un soffio. La partecipazione nata per caso: merito della suocera. La storia della sua partecipazione è quella che fa sorridere. Gian Maria non si era candidato da solo. Era a casa dalla suocera, stavano guardando insieme il programma in televisione e rispondevano alle domande con una certa facilità.🔗 Leggi su Urbanpost.it

19900 euro e le maldive il campione della ruota della fortuna che ha vinto per caso
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