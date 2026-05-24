La Roma riabbraccia la Champions | Verona battuto 2-0 il digiuno è finito dopo 7 anni

Notizia in breve

La Roma ha vinto 2-0 contro il Verona, mettendo fine a un digiuno di sette anni in Champions League. La partita si è conclusa con i gol di Malen al 11° minuto e di El Shaarawy al 48° minuto del secondo tempo. La formazione del Verona ha schierato un 3-5-2 con Montipò in porta, mentre i difensori sono stati Nelsson, Edmundsson e Valentini, quest'ultimo con un voto insufficiente. Nel centrocampo sono stati impiegati Akpa-Akpro e Lovric, quest'ultimo con un voto più basso.