La Roma riabbraccia la Champions | Verona battuto 2-0 il digiuno è finito dopo 7 anni
La Roma ha vinto 2-0 contro il Verona, mettendo fine a un digiuno di sette anni in Champions League. La partita si è conclusa con i gol di Malen al 11° minuto e di El Shaarawy al 48° minuto del secondo tempo. La formazione del Verona ha schierato un 3-5-2 con Montipò in porta, mentre i difensori sono stati Nelsson, Edmundsson e Valentini, quest'ultimo con un voto insufficiente. Nel centrocampo sono stati impiegati Akpa-Akpro e Lovric, quest'ultimo con un voto più basso.
Verona Roma 0-2 RETI: 11'st Malen, 48'st El Shaarawy. VERONA (3-5-2): Montipò 7; Nelsson 6, Edmundsson 6, Valentini 4; Belghali 6 (41'st Vermesan sv), Akpa-Akpro 6, Lovric 5.5 (13'st Al-Musrati 6), Harroui 5 (25'st Sarr 6), Frese 5 (25'st Bradaric 6); Suslov 6 (13'st Bella-Kotchap 6), Bowie 5.5. In panchina: Perilli, Toniolo, Lirola, Slotsager, Bernede, Szimionas, Niasse, Isaac, Fallou, Ajayi. Allenatore: Sammarco 6. ROMA (3-4-2-1): Svilar 6.5; Ghilardi 5.5 (1'st Ziolkowski 5.5, 27'st Kone 6), Mancini 6.5, Hermoso 6; Celik 6.5, Cristante 6, Pisilli 6 (1'st El Aynaoui 6), Rensch 6.5; Soulé 6.5 (27' El Shaarawy 6. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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