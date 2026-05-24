La Roma ha vinto a Verona, conquistando tre punti fondamentali per la qualificazione alla Champions League dopo sette anni. La partita si è conclusa con un risultato positivo per la squadra ospite, che ha messo a segno almeno un gol. La vittoria permette alla Roma di risalire la classifica e di tornare a competere nella massima competizione europea. La gara si è svolta senza incidenti significativi, con entrambe le squadre impegnate sul campo.

VERONA (ITALPRESS) – L'astinenza è finita: la Roma ritrova la Champions League dopo sette anni. I giallorossi battono il Verona per 2-0 nella 38^ e ultima giornata di Serie A, conquistando il terzo posto e centrando una qualificazione nella massima competizione europea dove mancava dalla stagione 20182019. Decisive le reti di Malen e di El Shaarawy nel secondo tempo, su doppio assist di uno scatenato Dybala. I giallorossi impiegano qualche minuto per carburare, così la prima occasione capita tra i piedi di Bowie, che al 2? calcia su assist di Suslov ma trova la respinta di Svilar. Da quel momento si vedono soltanto i giallorossi. Al 14? Cristante riceve da Ghilardi e calcia di poco fuori, mentre al 33? è Montipò a negare a Dybala la gioia del gol. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La Roma non trema: vince a Verona e ritrova la Champions dopo 7 anni

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Verso Verona-Roma, la situazione infortunati, out Ndicka

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