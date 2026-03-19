Champions League la Roma non può più sbagliare | troppo lungo il digiuno

La Roma torna in Champions League dopo quattro anni, dal 2019, e non può permettersi ulteriori passi falsi. La squadra affronta questa competizione con l’obiettivo di colmare un lungo digiuno di partite europee, che rappresenta un nodo importante per il club e i suoi tifosi. La presenza in questa manifestazione rappresenta un momento cruciale per il club e la sua storia recente.

La Roma non assaporava l’aria della massima competizione europea dal 2019, una lacuna che pesa enormemente sul bilancio e sulle ambizioni del club. Sette lunghi anni di assenza dalla Champions sembrano un’eternità per una piazza abituata a palcoscenici internazionali di prestigio e imprese memorabili. Quest’anno però la situazione sembra finalmente favorevole, con i giallorossi che occupano attualmente il quinto posto in classifica con cinquantuno punti. Il vantaggio sul sesto posto è minimo, appena un punto sulla Juventus, ma la posizione attuale garantirebbe comunque l’accesso alla fase a gironi della competizione più ambita. L’importanza... 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Champions League, la Roma non può più sbagliare: troppo lungo il digiuno Articoli correlati Leggi anche: LIVE Trento-Tours, Champions League volley 2026 in DIRETTA: non si può più sbagliare Pronostico Verona-Bologna: il lungo digiuno può terminareVerona-Bologna è un recupero della sedicesima giornata di Serie A e si gioca giovedì alle 18:30: statistiche, notizie, probabili formazioni,... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Champions League Temi più discussi: Cosa succede se la vincitrice della UEFA Europa League si è già qualificata alla fase campionato di Champions League attraverso il piazzamento nel proprio campionato?; Como, Roma o Juve: chi va in Champions? Cosa dice l'algoritmo di OPTA; La lotta Champions più aperta che mai. La sconfitta della Roma riapre i giochi per il quarto posto; Se la Roma vincesse l'Europa League, in che urna Champions sarebbe? Ecco l'attuale proiezione. Crollo Dea in Champions League, oggi EuroDerby - La rassegna stampa del 19 marzo 2026Le notizie presenti nelle prime pagine di oggi dei giornali sportivi italiani. msn.com Ottavi Champions League in tv: orari e dove vedere le partiteMartedì e mercoledì le gare di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. L’Atalanta per l’onore a Monaco di Baviera, City sull’orlo dell’eliminazione, tutto in gioco tra Liverpool e Galatasa ... msn.com Il cammino verso la finale: chi vince la CHAMPIONS LEAGUE - facebook.com facebook Champions League: #Conegliano alla Final Four nonostante il ko con lo Zeren x.com