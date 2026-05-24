La partita tra Juventus e Roma si è conclusa con la vittoria delle ospiti, che hanno segnato un gol decisivo grazie a Giugliano. La sfida, valida per la Coppa Italia femminile 2026, si è giocata senza ulteriori reti. La Roma ha festeggiato, aggiungendo questa vittoria al titolo di campione nazionale conquistato una settimana prima. La diretta si è conclusa con questa affermazione delle giallorosse.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra Diretta Live finisce qui. Vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento al prossimo evento in Diretta! Le ragazze di Rossettini sono andate leggermente sotto in avvio di primo tempo per poi riuscire, minuto dopo minuto, a impostare il proprio gioco. Per la Roma si tratta del 3° titolo in Coppa Italia. Battuta una Juve che era partita molto bene ma che ha mancato un po’ di mordente nel finalizzare le poche occasioni create. Double ufficialmente chiuso da parte della giallorosse che passano grazie al gol di Giugliano all80esimo. 100? Finisce qui!!! La Roma dopo aver festeggiato lo Scudetto vince anche la Coppa Italia! 99? Ottima rimessa guadagnata da Toghersen. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Juventus-Roma 0-1, Coppa Italia calcio femminile 2026 in DIRETTA: Giugliano firma il double della Roma! Le giallorosse festeggiano una settimana dopo lo Scudetto

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La Juventus alza al cielo la Supercoppa Italiana femminile: la premiazione

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