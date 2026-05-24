La Regione alla prova del nove | Rete ospedaliera più integrata

La parola d’ordine è "calma e gesso", in attesa di comunicazioni ufficiali dal ministero della Sanità. Con la speranza che la calma non sia troppa e il gesso non serva poi per ristrutturare ambienti dismessi. La partita dei centri nascita di Campostaggia e Nottola, il primo in particolare che potrebbe scontare la vicinanza con Siena, è delicatissima. Il mero indicatore della soglia minima di 500 parti all’anno non lascerebbe margini di manovra, ma poiché in Italia sono diffuse situazioni analoghe, si gioca tutto allora sulla capacità di fornire soluzioni e argomenti validi per schivare - almeno per il momento - la mannaia, confidando di poter in qualche modo invertire la rotta negativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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