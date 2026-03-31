Stop dal Ministero alla nuova rete ospedaliera siciliana | Roma frena la riforma della Regione

Il Ministero della Salute ha bloccato temporaneamente la proposta di riorganizzazione della rete ospedaliera in Sicilia, respingendo il decreto approvato dalla Regione. La decisione arriva dopo che la nuova struttura sanitaria, richiesta dalla Giunta, era stata presentata per essere implementata. Attualmente, non ci sono indicazioni su quando o se la riforma potrà riprendere il suo iter.

Il governo Meloni blocca per il momento il piano che avrebbe ridisegnato l'assistenza sanitaria contestando diversi aspetti, dai posti letto agli accorpamenti La nuova rete ospedaliera siciliana non s'ha da fare, almeno per il momento. Perché dal governo Meloni arriva la bocciatura al decreto che avrebbe ridisegnato, come voluto dalla Giunta Schifani, la grande infrastruttura sanitaria. Il piano sarebbe stato contestato in più punti: dai posti letto agli accorpamenti di alcune strutture ospedaliere, sono diverse le critiche mosse che ora potrebbero spingere a rielaborare in fretta e furia il decreto che porta la firma dell'assessore alla Salute Daniela Faraoni e dell'ex dirigente alla Programmazione strategica Salvatore Iacolino. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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