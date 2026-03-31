La Regione ha comunicato che le osservazioni ricevute dal Ministero della Salute sulla rete ospedaliera siciliana sono di carattere tecnico e non rappresentano una bocciatura. La Regione sta preparando le risposte ufficiali, mentre sul fronte politico la discussione sul piano rimane aperta. Le comunicazioni ufficiali indicano che il Ministero ha inviato delle note di approfondimento, senza adottare decisioni definitive.

L'assessora prepara le controdeduzioni al parere arrivato da Roma sul piano sanitario. Il confronto prosegue tra richieste di correzioni, rilievi istituzionali e polemiche politiche La Regione Siciliana chiarisce la propria posizione dopo le osservazioni inviate dal Ministero della Salute sulla proposta di riorganizzazione della rete ospedaliera, respingendo l’interpretazione di una bocciatura del piano e inquadrando il confronto nell’ambito della normale interlocuzione tecnico-istituzionale con Roma. Per l’assessorato alla Salute si tratta di rilievi attesi, mentre prosegue il lavoro di adeguamento del documento. “Si tratta di osservazioni tecniche ed endoprocedimentali che aspettavamo – sottolinea l’assessore regionale alla Salute Daniela Faraoni –. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Rete ospedaliera siciliana, la Regione: “Osservazioni tecniche dal Ministero, non una bocciatura”

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