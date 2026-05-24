La quarta vien da sé Antonelli domina anche a Montreal | è un poker leggendario

Un pilota ha vinto quattro gare consecutive in una stagione di Formula 1, confermandosi leader della classifica. La sua vittoria a Montreal si aggiunge alle tre precedenti, ottenute in diverse tappe del campionato. La vittoria è arrivata con una strategia di gara efficace e una buona gestione delle gomme. La sua performance ha portato a un record personale e alla conferma della sua posizione in testa alla classifica piloti. La gara si è conclusa senza incidenti significativi, con il pilota che ha tagliato il traguardo davanti agli avversari.

“La quarta vien da sé”. Aveva parlato così ai microfoni di Sky Sport F1, tra il serio e l’ironico, prima di calarsi nell’abitacolo della sua W17. E la profezia di Andrea Kimi Antonelli si è puntualmente avverata sul tracciato del Gilles Villeneuve. Nessuno, nella storia della Formula 1, era mai. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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F1 Canada: Antonelli fa poker e vince anche a Montreal, Hamilton e Verstappen sul podioIn occasione del Gran Premio di Montreal, un pilota ha conquistato la sua quarta vittoria consecutiva, vincendo anche questa volta.

F1 Canada: Antonelli vince anche a Montreal e fa poker, Hamilton e Verstappen sul podioAntonelli ha vinto anche a Montreal, portando a quattro il numero di successi consecutivi in questa stagione di F1.

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