La proposta iraniana è sul tavolo Usa oggi la risposta forse

Dopo giorni di negoziati, i mediatori pakistani e i rappresentanti iraniani hanno firmato un memorandum d’intesa. La proposta iraniana è ora sul tavolo degli Stati Uniti e si attende una risposta, che potrebbe arrivare oggi.

La guerra grande L’intesa in 14 punti rinvia il nucleare. Teheran non nasconde la sfiducia verso Washington che alterna minacce ad aperture La guerra grande L’intesa in 14 punti rinvia il nucleare. Teheran non nasconde la sfiducia verso Washington che alterna minacce ad aperture Dopo affannosi giorni di trattative i negoziatori iraniani e i mediatori pakistani sono riusciti a raggiungere un memorandum d’intesa. Ora si attende la risposta americana. Donald Trump – che ieri si è confrontato con i paesi del Golfo che lo hanno invitato ad accettare – ha dichiarato che oggi incontrerà Steve Witkoff, Jared Kushner e il vicepresidente Vance per discutere dell’ultima risposta dell’Iran. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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