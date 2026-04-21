Tavolo Iran-Usa oggi Forse

Da cms.ilmanifesto.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si tiene un incontro tra Iran e Stati Uniti, anche se non è certo che si svolga. Nel frattempo, un’esplosione causata da missili israeliani ha colpito un ospedale nel centro di Teheran, provocando danni e scompiglio tra i pazienti e il personale sanitario. La situazione si sta sviluppando in un momento di tensione crescente nella regione, con eventi che attirano l’attenzione internazionale.

Stretto è la via Teheran non conferma ancora la partecipazione al dialogo di Islamabad dopo il furto di una petroliera. Trump dà l’accordo per certo. In 40 giorni di aggressione, i bombardamenti di Stati uniti e Israele hanno causato 3.375 morti, tra cui 262 bambini Stretto è la via Teheran non conferma ancora la partecipazione al dialogo di Islamabad dopo il furto di una petroliera. Trump dà l’accordo per certo. In 40 giorni di aggressione, i bombardamenti di Stati uniti e Israele hanno causato 3.375 morti, tra cui 262 bambini Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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Usa e Iran, guerra o negoziato - di Nicola Pedde

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