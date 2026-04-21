Oggi si tiene un incontro tra Iran e Stati Uniti, anche se non è certo che si svolga. Nel frattempo, un’esplosione causata da missili israeliani ha colpito un ospedale nel centro di Teheran, provocando danni e scompiglio tra i pazienti e il personale sanitario. La situazione si sta sviluppando in un momento di tensione crescente nella regione, con eventi che attirano l’attenzione internazionale.

Stretto è la via Teheran non conferma ancora la partecipazione al dialogo di Islamabad dopo il furto di una petroliera. Trump dà l’accordo per certo. In 40 giorni di aggressione, i bombardamenti di Stati uniti e Israele hanno causato 3.375 morti, tra cui 262 bambini Stretto è la via Teheran non conferma ancora la partecipazione al dialogo di Islamabad dopo il furto di una petroliera. Trump dà l’accordo per certo. In 40 giorni di aggressione, i bombardamenti di Stati uniti e Israele hanno causato 3.375 morti, tra cui 262 bambini Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Tavolo Iran-Usa oggi. Forse

Usa e Iran, guerra o negoziato - di Nicola Pedde

Notizie correlate

Bluff e minacce: forse salta il tavolo Usa-IranIl traffico marittimo nello Stretto di Hormuz si è arrestato bruscamente dopo gli spari di sabato contro due navi commerciali, ma nelle ore...

L’Iran afferma di avere abbattuto il secondo jet Usa precipitato in Iran, un pilota forse è stato catturatoL’Iran afferma di avere abbattuto il secondo jet Usa precipitato in Iran, caduto nei pressi dello Stretto di Hormuz.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Dall’uranio arricchito alle sanzioni internazionali: tutti i nodi sul tavolo Iran-Usa; Tavolo Iran-Usa oggi. Forse; Guerra Iran-Usa, oggi i colloqui a Islamabad: chi sarà al tavolo, le delegazioni; Perché Donald Trump alza la posta sul tavolo.

Negoziati Iran-USA a Islamabad: quali sono i 10 punti di Teheran sul tavoloDelegazioni a confronto in Pakistan: Ghalibaf incontra il team di Trump guidato da Vance e Kushner. Ecco cosa prevede il piano iraniano per la tregua. panorama.it

Chi è Asim Munir, il generale di Islamabad che ha fatto sedere al tavolo Usa e Iran. Pakistan l’unico con la bomba atomica in Medio OrientePer comprendere fino in fondo che cosa ci sia dietro alla tregua siglata nella notte tra Usa e Iran, non si può trascurare un particolare. Il Pakistan in questa trattativa che ha scongiurato la distr ... affaritaliani.it

La delegazione Usa vola in Pakistan per tratttare con l’Iran, Teheran non siederà al tavolo se Trump non toglierà il blocco navale a Hormuz - facebook.com facebook

La delegazione #Usa vola in #Pakistan per trattare con l’ #Iran, Teheran non siederà al tavolo se Trump non toglierà il blocco navale a #Hormuz x.com