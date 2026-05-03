Trump boccia la proposta iraniana Teheran valuta la risposta Usa

Gli Stati Uniti e l’Iran continuano a mantenere aperti i canali di comunicazione, anche se le loro posizioni restano distanti su alcune questioni chiave. Recentemente, il governo statunitense ha respinto una proposta proveniente da Teheran, che ora sta valutando come rispondere. Le dichiarazioni e le minacce provenienti da entrambe le parti sono frequenti, contribuendo a creare un clima di incertezza sull’evoluzione della situazione.

Gli Stati Uniti e l’Iran non chiudono i canali negoziali. Ma le posizioni restano distanti, apparentemente divergenti, con una raffica di dichiarazioni e minacce che ancora una volta non lasciano prevedere l’esito finale. E continuano a non escludere la possibilità di nuovi venti di guerra. Gli Stati Uniti, che hanno ricevuto nelle scorse ore una nuova proposta in 14 punti dal Paese degli ayatollah, hanno inviato la loro risposta, ha fatto sapere Teheran annunciando che «è all’esame». Ma le parole di Donald Trump non aprono a grandi svolte: «Una proposta inaccettabile», ha tuonato il commander-in-chief che in giornata è tornato a non escludere un attacco definendolo «possibile».🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Trump boccia la proposta iraniana, Teheran valuta la risposta Usa Iran, Trump minaccia con l’armata. Teheran: risposta schiacciante Notizie correlate Media: maxi nave cisterna iraniana evade blocco Usa. Trump: esaminerò la proposta di Teheran ma non credo sia accettabileRoma, 3 maggio 2026 - Una nave cisterna iraniana con 1,9 milioni di barili a bordo, per il valore di 220 milioni di dollari, è riuscita a evitare il... Trump boccia la proposta iraniana: «Non sono soddisfatto». Tensione con gli alleati europeiDonald Trump non considera soddisfacente la nuova proposta di pace avanzata dall’Iran, anche se riconosce a Teheran qualche passo avanti sul piano... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Trump boccia la proposta dell’Iran, petrolio oltre i 100 dollari: il piano di Meloni; Trump boccia l’ultima proposta iraniana; Iran, per Teheran la ripresa della guerra è probabile. Trump boccia la proposta e minaccia Cuba; Trump boccia la proposta dell'Iran su Hormuz. Nuove accuse all'Italia. Trump boccia la proposta iraniana, Teheran valuta la risposta UsaGli Stati Uniti e l'Iran non chiudono i canali negoziali. Ma le posizioni restano distanti, apparentemente divergenti, con una raffica di dichiarazioni e minacce che ancora una volta non lasciano prev ... ansa.it Breaking News delle 21.30 | Trump boccia la nuova proposta di TeheranIn questa edizione: Trump boccia la nuova proposta di Teheran. Petrolio, Usa diventano il primo esportatore. Garlasco, si scava nei post di Sempio. Sinner ... libero.it Trump, il 66% degli americani boccia escalation Iran Una nazione profondamente divisa e preoccupata per le manovre bellicose della Casa Bianca. Una mina per i Repubblicani a sei mesi dal Midterm... - facebook.com facebook Trump, sondaggio boccia il presidente: Iran e economia, disapprovazione record x.com