Il 16 maggio, nella soap “La Promessa”, il personaggio Alonso ha deciso di nominare Adriano e Catalina come nuovi direttori della tenuta, attribuendo loro pieni poteri. La scelta ha suscitato reazioni diverse tra i membri della famiglia, portando a tensioni e discussioni all’interno del nucleo familiare. Questa decisione rappresenta un momento di svolta nella trama, modificando gli equilibri già precari tra i personaggi coinvolti. La scena si inserisce in un quadro di cambiamenti improvvisi e decisioni che influenzeranno gli sviluppi futuri.

Alonso sorprende tutti con una decisione inaspettata: Adriano e Catalina vengono nominati direttori della Tenuta con pieni poteri, scatenando nuove tensioni e cambiamenti negli equilibri familiari. La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: l'addio di Romulo si avvicina con una festa di successo, ma il dramma esplode nei corridoi: Angela reagisce a un tentativo di molestia, scatenando la furia di Lorenzo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 16 maggio: Alonso nomina Adriano e Catalina direttori

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