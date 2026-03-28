LIVE Italia-Svezia 4-9 Mondiali curling 2026 in DIRETTA | Edin punisce i pochi errori degli azzurri seconda sconfitta per l’Italia

Durante i Mondiali di curling, l’Italia ha subito una sconfitta contro la Svezia con il punteggio di 4-9. L’allenatore degli azzurri ha commentato che il team ha commesso alcuni errori che hanno influenzato il risultato. La prossima partita è prevista per la notte, alle 2:00, contro la Cina. La diretta della competizione è stata aggiornata più volte nel corso della giornata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.29 E’ tutto per il momento, Amici di OA Sport. L’Italia tornerà sul ghiaccio questa notte alle 2:00 per sfidare la Cina. Grazie per averci seguito! Buona serata! 18.28 C’è soddisfazione tra i nostri ragazzi. Mosaner: “E’ stata una buona partita, abbiamo sbagliato qualche tiro e ci hanno castigati”, ha detto il pluri medagliato olimpico ai suoi compagni. Molto bello il nono end, ma la Svezia ha alzato l’asticella al momento giusto. 18.26 E così è! Edin non sbaglia e piazza quattro punti. Gli azzurri alzano bandiera bianca. Italia-Svezia finisce 4-9. Ma non è stata per niente una brutta partita quella dei nostri ragazzi 18. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Svezia 4-9, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: Edin punisce i pochi errori degli azzurri, seconda sconfitta per l’Italia Articoli correlati LIVE Italia-Svezia, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: il giovane Stefano Spiller affronta il colosso Edin!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’incontro valido per la terza giornata dei Mondiali... Leggi anche: LIVE Italia-Svezia, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: gli azzurri sfidano subito il fuoriclasse Edin Contenuti e approfondimenti su LIVE Italia Svezia 4 9 Mondiali curling... Temi più discussi: A Empoli gli Azzurrini si impongono 4-0 sulla Macedonia del Nord. Baldini: Forti e maturi, bella prestazione; Dove vedere in tv Svezia-Italia, Qualificazioni Europei calcio U21 2027: orario, programma, streaming; Under 21, prima volta per Ahanor: i convocati per Macedonia e Svezia; Italia vs Svezia - Tiro per tiro Curling in carrozzina | Paralimpiadi Milano Cortina 2026. LIVE Italia-Svezia 3-5, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: punto azzurro nel settimo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.03 Spiller prova un altro freeze, ben riuscito. Divertente il conciliabolo con Mosaner, che ha consigliato ... oasport.it Qualificazioni mondiali, azzurre ko 1-0 all'esordio con la SveziaInizia con una sconfitta casalinga il percorso della nazionale italiana femminile di calcio nelle qualificazioni al mondiale brasiliano del 2027. Allo stadio 'Granillo' di Reggio Calabria, in un match ... sport.sky.it Finali spareggi europei playoff per i mondiali: Bosnia Erzegovina - Italia Svezia - Polonia Turchia - Kosovo Danimarca - Repubblica Ceca #ForzaNapoliSempre by #NapoliStory #nazionaleitaliana - facebook.com facebook #ReferendumGiustizia, voto tra le comunità italiane all'estero. Danimarca: NO 79,0% Svezia: NO 74,9% Paesi Bassi: NO 73,1% Austria: NO 70,0% Irlanda: NO 67,4% Grecia: NO 63,4% Belgio: NO 61,4% Regno U x.com