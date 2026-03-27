Durante il secondo tempo della partita contro l’Irlanda del Nord, giocata a Bergamo, alcuni giovani calciatori hanno mostrato segnali di crescita e determinazione. Tra loro, sono stati protagonisti alcuni atleti che potrebbero avere un ruolo importante nel futuro della Nazionale. Questa fase della partita ha suscitato aspettative e ha portato alla luce nuovi talenti nel panorama calcistico italiano.

Il secondo tempo della Nazionale contro l’Irlanda del Nord a Bergamo ci ha regalato la speranza di poter andare ai mondiali. Si deciderà tra quattro giorni in Bosnia, contro Dzeko, ma ci conforta avere visto giovani di belle speranze che hanno cambiato la partita. L’ingresso di Pisilli e Palestra. L’ingresso di Pisilli e Palestra ha cambiato la partita. Il giovane centrocampista della Roma e il terzino destro del Cagliari, rivelazione del campionato, hanno impresso un altro tono alla gara. C’è il caso di Niccolò Barella, in evidente crisi di forma fisica. Il centrocampista interista è molto forte ma forse è un pò spremuto e di tutto questo Rino Gattuso ne terrà certamente conto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Da Pio Esposito a Pisilli: la riscossa dei giovani che possono fare grande il futuro della Nazionale

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