La notte a Kyiv è iniziata con l’allarme delle sirene e si è conclusa con il fumo che si è alzato dai quartieri colpiti dai missili. Non sono stati forniti dettagli sulle vittime o sui danni specifici, ma i raid hanno provocato danni visibili nelle zone colpite. La città ha vissuto un episodio di attacco missilistico, senza ulteriori informazioni sui responsabili o sulle conseguenze immediate.

La notte di Kyiv è cominciata con il suono delle sirene e si è chiusa con il fumo sui quartieri colpiti. Nella sola città, il sindaco Vitali Klitschko ha riferito almeno quattro morti e decine (e decine) di feriti, anche in gravi condizioni. Le autorità militari locali hanno segnalato danni in oltre quaranta punti della capitale. L’attacco. Mosca ha utilizzato ancora una volta attacchi combinati, uso simultaneo o sequenziale di missili e droni, saturazione delle difese, costringendo la difesa ucraina a lavorare per consumare intercettori, moltiplicare i punti di crisi e trasformare la capitale in uno spazio instabile. I danni civili sono il centro della storia. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La notte dei missili su Kyiv e il segnale di Putin all’Occidente

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