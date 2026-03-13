La Russia fornisce supporto all’Iran riguardo ai droni utilizzati contro obiettivi in diverse regioni, mentre l’Ucraina si impegna con l’Occidente e i Paesi del Golfo nello sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale. Le relazioni tra Mosca e Teheran si rafforzano con dettagli che, secondo alcune fonti, l’amministrazione americana di Trump avrebbe minimizzato.

L’aiuto della Russia all’Iran si arricchisce ogni giorno di nuovi dettagli – dettagli che l’America di Donald Trump si ostina a sottovalutare. Un funzionario di un servizio segreto occidentale ha detto alla Cnn che “quello che era un sostegno generalizzato sta diventando più preoccupante perché include strategie di identificazione degli obiettivi da parte dei droni che la Russia utilizza contro l’Ucraina”. Una settimana fa, uno scoop del Washington Post con tre fonti di intelligence aveva rivelato che Mosca fornisce a Teheran indicazioni per colpire obiettivi americani; qualche ora dopo, la Cnn aveva detto che la Russia ha condiviso le sue immagini satellitari – che sono sofisticate – con il regime iraniano. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Putin aiuta Teheran sui droni che ci colpiscono, Kyiv aiuta l’occidente e il Golfo con l’AI

