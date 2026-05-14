Massiccio attacco aereo russo su Kyiv nella notte
Nella notte tra mercoledì 13 e giovedì 14 maggio 2026, Kyiv è stata colpita da un attacco aereo di vasta portata. Le autorità hanno riferito che sono stati lanciati circa 700 droni e una cinquantina di missili, tra cui missili balistici Kinzhal, missili Iskander-MS-400 e missili da crociera Kh-101. L'attacco ha causato danni e interruzioni nella capitale ucraina.
Nuovo massiccio attacco aereo su Kyiv nella notte tra mercoledì 13 e giovedì 14 maggio 2026. Sulla capitale ucraina sono stati lanciati quasi 700 droni e una cinquantina di missili aerobalistici Kinzhal, missili balistici Iskander-MS-400 e missili da crociera Kh-101. L’aeronautica militare ha diramato un allarme aereo a livello nazionale anche per la presenza di bombardieri Mig-31. Esplosioni sono state udite a Kyiv e i sistemi di difesa aerea sono entrati in funzione per abbattere i droni. Il sindaco della città, Vitaliy Klitschko, ha riferito su Telegram che le esplosioni sono avvenute nei quartieri Dniprovskyi, Holosiivskyi, Obolon, Solomyanskyi, Darnytskyi e Shevchenkivskyi.🔗 Leggi su Lettera43.it
Ukraine launches massive UAV attack on Moscow, several Russian cities – Flights suspended in capital
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?????? Attenzione. Drone attraversa i cieli della Moldova durante il massiccio attacco russo contro l’Ucraina. Chiuso lo spazio aereo nel nord e nel centro del Paese. Tutti gli aggiornamenti e le immagini sono nella diretta del Blog. Ci si iscrive qui: x.com
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