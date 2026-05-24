La moto finisce fuori strada e si spezza in due | muore un uomo ferito il fratello gemello
Un uomo è morto e il suo gemello è rimasto ferito grave in un incidente sulla statale 106, avvenuto questa mattina nel territorio di Crotone. La motocicletta coinvolta è uscita di strada e si è spezzata in due. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il conducente non c’è stato nulla da fare. Il fratello, che era con lui, è stato trasportato in ospedale con ferite gravi. La polizia ha avviato le indagini sull’accaduto.
Un morto e un ferito grave: è il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella mattinata del 24 maggio sulla statale 106 nel territorio di Crotone. A perdere la vita è stato un cinquantenne di Cotronei. Ferito il fratello gemello. I due erano in sella a una moto che, per cause da accertare, è. 🔗 Leggi su Today.it
Perde il controllo della moto e muore a 29 anni nello schianto contro il palo
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