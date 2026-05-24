La moto finisce fuori strada e si spezza in due | muore un uomo ferito il fratello gemello

Notizia in breve

Un uomo è morto e il suo gemello è rimasto ferito grave in un incidente sulla statale 106, avvenuto questa mattina nel territorio di Crotone. La motocicletta coinvolta è uscita di strada e si è spezzata in due. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il conducente non c’è stato nulla da fare. Il fratello, che era con lui, è stato trasportato in ospedale con ferite gravi. La polizia ha avviato le indagini sull’accaduto.