Stezzano fuori strada con la moto nella notte | muore un uomo

Nella notte tra mercoledì e giovedì, un uomo di 47 anni ha perso la vita in uno scontro a seguito di un incidente avvenuto alla rotatoria tra la statale 42 e la provinciale 119, che collega Stezzano a Spirano. La vittima si trovava in moto al momento dell’incidente e, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo della motocicletta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Stezzano. Un uomo di 47 anni ha perso la vita in un incidente stradale nella notte nelle primissime ore della mattinata di giovedì 16 aprile, alla rotonda tra la statale 42 e la provinciale 119 che collega Stezzano a Spirano. Le informazioni a disposizione sono ancora frammentarie: italiano, classe 1979, il motociclista viaggiava sulla statale 42 quando, per cause ancora da definire, è finito fuori strada autonomamente, terminando insieme al suo mezzo al centro della rotatoria, perdendo la vita. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’auto medica, le quali non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. La polizia locale ha gestito il traffico, limitato ad una sola corsia di percorrenza, fino a riprendere regolarmente intorno alle 8:30.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Incidente mortale nella notte a Stezzano nella Bergamasca: perde la vita un uomoUn uomo questa notte ha perso la vita dopo essere uscito di strada a Stezzano, nella Bergamasca. Leno, esce fuori strada con la moto: muore giovane di 19 anniLeno (Brescia), 29 marzo 2026 – Lo schianto in moto, l’arrivo disperato dei soccorsi tra cui l’elisoccorso, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Stezzano, fuori strada con la moto nella notte: muore un uomo; Stezzano, fuori strada con l’auto nella notte: muore un uomo; Incidente mortale nella notte a Stezzano nella Bergamasca | perde la vita un uomo. Stezzano, fuori strada con l’auto nella notte: muore un uomoStezzano. Un uomo ha perso la vita in un incidente stradale nella notte nelle primissime ore della mattinata di giovedì 16 aprile, alla rotonda tra la statale 42 e la provinciale 119 che collega ... bergamonews.it Stezzano, fuori strada con la moto nella notte: muore un uomoPoco dopo le 4:45 alla rotonda tra la statale 42 e la SP119: la vittima, un italiano classe 1979, avrebbe fatto tutto da solo ... bergamonews.it Incidente mortale nella notte a Stezzano Un uomo, di cui ancora non si conoscono le generalità, è morto dopo essere uscito di strada - facebook.com facebook