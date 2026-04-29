Una megattera che era rimasta intrappolata nel Mar Baltico e senza speranza di salvezza è stata rilasciata. Dopo un lungo intervento di recupero, l’animale è stato liberato e si trova di nuovo in mare. La vicenda ha attirato l’attenzione di molte persone, che hanno seguito con attenzione le operazioni di salvataggio. Ora l’animale si trova nuovamente in libertà, dopo settimane di difficoltà.

Timmy è libera. Il suo destino sembrava segnato ma la megattera arenata nel Mar Baltico è finalmente libera. La storia tiene da settimane i tedeschi con il fiato sospeso: la balenottera si era spiaggiata, per l’ennesima volta, il 31 marzo scorso nei pressi di Wismar, nelle acque basse davanti all’isola di Poel, nel mar Baltico. Le autorità del Meclemburgo-Pomerania Anteriore avevano deciso di interrompere le operazioni per salvarla, ma un’iniziativa finanziata privatamente ha rilanciato l’operazione di salvataggio. La chiatta destinata al suo trasporto è arrivata in un punto non lontano dalla megattera dove l’esemplare è stato tirato con delle cinghie: l’operazione è stata trasmessa in un live streaming seguito da tantissimi “fan” dell’animale che si sono appassionati alle disavventure di Timmy.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La megattera Timmy è libera: svolta nella storia dell’animale intrappolato nel Baltico che era senza speranza – Video

Notizie correlate

Il salvataggio riuscito di una megattera arenata in Australia, mentre Timmy è ancora intrappolato nel BalticoUna giovane megattera arenata in Australia è stata salvata e riportata al largo grazie a una complessa e lunga operazione di soccorso.

La megattera Timmy si allontana a sorpresa dalla costa, ma non è ancora fuori pericolo: si era arenata nel Mar BalticoLa megattera Timmy ha lasciato a sorpresa la costa del Baltico dopo settimane di spiaggiamenti.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: La balena Timmy in viaggio verso il Mare del Nord; La balena Timmy si è allontanata a sorpresa dalla costa del Baltico: la megattera non è ancora fuori pericolo; La balena arenata nel Baltico prima si libera, poi si blocca di nuovo; Megattera nel Baltico, nuovo tentativo: il salvataggio di Timmy è un caso politico in Germania.

Timmy, la megattera arenata, ora è su una chiatta in viaggio verso il Mare del Nord: guarda uno dei più grandi salvataggi mai tentatiTimmy, la megattera arenata nel Baltico, è stata trasferita su una chiatta e trasportata verso il Mare del Nord. greenme.it

Balena Timmy arenata nel Baltico, al via il salvataggio: caricata su una chiatta in viaggio verso il mare del NordLa megattera Timmy, arenata nel Baltico da un mese, è stata caricata su una chiatta ed è in viaggio verso il mare del Nord ... fanpage.it

Timmy, la balena arenata nel Mar Baltico viene caricata su una chiatta Corsa contro il tempo per salvare Timmy, la balena megattera arenata nel Mar Baltico. L’animale è stato caricato su una chiatta per essere trasferito verso acque più profonde, nel tentativo - facebook.com facebook

#Germania "Timmy non deve morire", è il grido nella speranza che la megattera incagliata da due settimane nelle acque basse del Mar Baltico venga salvata. Dibattito politico sulle responsabilità, raccolte fondi (anche finte), dirette tv ma il cetaceo da 12 mt x.com