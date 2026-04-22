Il salvataggio riuscito di una megattera arenata in Australia mentre Timmy è ancora intrappolato nel Baltico

Da fanpage.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giovane megattera è stata recuperata dopo essere rimasta arenata in Australia, con un intervento di soccorso che ha richiesto diverse ore di lavoro. Nel frattempo, nel Baltico, un'altra megattera rimane intrappolata e non si hanno ancora notizie di un intervento in corso. Le operazioni di salvataggio coinvolgono più team specializzati e sono state coordinate per tentare di liberare gli animali.

Una giovane megattera arenata in Australia è stata salvata e riportata al largo grazie a una complessa e lunga operazione di soccorso. Un lieto fine che contrasta però con la triste storia di Timmy, ancora intrappolata nel Baltico.🔗 Leggi su Fanpage.it

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