La mappa del potere finanziario in Romagna | chi comanda nelle banche locali
È stata pubblicata una mappa che mostra la presenza delle banche locali in Romagna, evidenziando le figure di rilievo nel settore finanziario della regione. La sezione di inchieste esclusive di RavennaToday.it ha dedicato un approfondimento sulla distribuzione e il ruolo dei principali attori bancari. Per sostenere il lavoro giornalistico, è possibile abbonarsi attraverso il sito dedicato.
Dossier è la sezione di inchieste esclusive in abbonamento di RavennaToday.it. Se vuoi sostenere il nostro lavoro giornalistico e abbonarti, visita la nostra vetrina cliccando qui. C'era un tempo in cui le banche locali erano motore dell'economia del territorio. Le loro dimensioni, divenute. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Notizie e thread social correlati
Il potere finanziario in Romagna: i signori che contano nelle banche e la mappa del creditoIn Romagna, alcuni soggetti hanno un ruolo dominante nelle banche e nel settore del credito.
Leggi anche: I signori delle banche, chi comanda a Torino: ecco chi detiene davvero il potere finanziario
Argomenti più discussi: Tutti i nomi dei signori delle banche: chi detiene il potere finanziario in Romagna; Terme Emilia-Romagna: la nuova mappa del benessere tra salute, business e territorio; Il club della Piacenza ricca: più della metà in città, media oltre 222mila euro l’anno; Di chi sono e quanto guadagnano i centri commerciali di Rimini (e dintorni).
Faenzawebtv. . Più di 300 cantieri: la risposta del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale per il ripristino dei danni delle alluvioni Un investimento complessivo di 126 milioni di euro. Il Consorzio ha organizzato una mattinata per presentare un bilanc facebook
Tutti i nomi dei signori delle banche: chi detiene il potere finanziario in RomagnaEsistono ancora banche locali, con quartier generale e teste pensanti insediate nelle città romagnole. I grandi gruppi si affidano invece ai comitati territoriali. Tutti i nomi di chi conta nelle banc ... forlitoday.it
Mappa d'Italia sotto l'imperatore Adelchis II [940] reddit