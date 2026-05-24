La mappa del potere finanziario in Romagna | chi comanda nelle banche locali

È stata pubblicata una mappa che mostra la presenza delle banche locali in Romagna, evidenziando le figure di rilievo nel settore finanziario della regione. La sezione di inchieste esclusive di RavennaToday.it ha dedicato un approfondimento sulla distribuzione e il ruolo dei principali attori bancari. Per sostenere il lavoro giornalistico, è possibile abbonarsi attraverso il sito dedicato.

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