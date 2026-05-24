Il potere finanziario in Romagna | i signori che contano nelle banche e la mappa del credito

Notizia in breve

In Romagna, alcuni soggetti hanno un ruolo dominante nelle banche e nel settore del credito. Un approfondimento su come si distribuiscono le risorse finanziarie e chi detiene il potere decisionale nel sistema bancario locale. La mappa del credito rivela le relazioni tra le varie entità e le loro influenze nel territorio. Questa analisi è parte di un'inchiesta esclusiva pubblicata su una sezione dedicata alle indagini giornalistiche.