Il potere finanziario in Romagna | i signori che contano nelle banche e la mappa del credito

Da riminitoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Romagna, alcuni soggetti hanno un ruolo dominante nelle banche e nel settore del credito. Un approfondimento su come si distribuiscono le risorse finanziarie e chi detiene il potere decisionale nel sistema bancario locale. La mappa del credito rivela le relazioni tra le varie entità e le loro influenze nel territorio. Questa analisi è parte di un'inchiesta esclusiva pubblicata su una sezione dedicata alle indagini giornalistiche.

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