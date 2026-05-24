La società calcistica ha avviato i contatti con Sante Alfonsi, ex allenatore di Civitanovese e Azzurra Colli, per la panchina. La decisione fa seguito a un primo passo ufficiale di avvio delle trattative. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, ma si conferma l'interesse a coinvolgere Alfonsi nel ruolo di allenatore. La società sta valutando le prossime mosse in vista della prossima stagione.

Maceratese, avanti tutta su Sante Alfonsi, ex allenatore di Civitanovese e Azzurra Colli. Il presidente Alberto Crocioni ha parlato l’altro giorno con il tecnico che sembra avere sorpassato Maurizio Lauro, l’allenatore che nell’ultima parte di stagione ha preso il posto di Matteo Possanzini, e Michele Fucili, sul quale c’è anche l’interesse dell’Alma Fano e dell’Urbania. Ora la Maceratese si sta muovendo da quando la squadra ha centrato a inizio mese la salvezza nell’ultimo turno disputato a Chieti, dove peraltro i biancorossi sono stati sconfitti. Questo movimento significa che il presidente ha esaudito il compito di arricchire la compagine... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Maceratese comincia a gettare le basi. Crocioni contatta Alfonsi per la panchina

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