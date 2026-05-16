Si diffonde l’indiscrezione secondo cui il presidente della squadra potrebbe decidere di vendere la società, alimentando le speculazioni su un possibile passaggio di proprietà. Attualmente, non ci sono conferme ufficiali, ma si parla di un interesse da parte di potenziali acquirenti affidabili. Crocioni, al momento, non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche, mentre i rumors continuano a circolare nel settore, lasciando aperta la possibilità di un cambio di gestione nei prossimi mesi.

Prende sempre più corpo l’idea che il presidente Alberto Crocioni (foto) possa fare un passo indietro, in altre parole che possa cedere la società. Ma a chi? La questione è tutta qui, anche perché il patron sembra essere disposto a farsi da parte purché la società vada a finire in buone mani per non correre il rischio che Macerata debba ripartire da capo un’altra volta. Di questi tempi occorre prestare attenzione a chi sbandiera progetti altisonanti. E poi, eventualmente, l’ideale è che la società possa essere rilevata da qualcuno del territorio per evitare situazioni già vissute in passato. Nei giorni scorsi si era sparsa in città la notizia che l’imprenditore abruzzese Luciano Campitelli, ex presidente del Teramo, fosse interessato alla Maceratese e verso marzo il suo nome era stato accostato anche a quello dell’Ancona. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Passaggio di mano. Maceratese, l’ipotesi del cambio di proprietà. Crocioni in cerca di un acquirente affidabile

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Change of Ownership. Maceratese, the possibility of a change of ownership. Crocioni seeking a reliable buyer.The status of the negotiations is unknown, and the company is keeping quiet, but they want to avoid any leaps in the dark. sport.quotidiano.net