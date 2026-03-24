Una donna ha perso conoscenza a causa dell’inalazione di monossido di carbonio nella sua abitazione nel Basso Polesine. Un bambino di 4 anni, presente in casa, ha chiamato i soccorsi tramite la Centrale Suem 118 dell’Aulss 5 Polesana, contribuendo a far intervenire i soccorsi in tempo. La donna è stata soccorsa e portata in ospedale.

L’interazione tra un bimbo di appena 4 anni e gli operatori della Centrale Suem 118 dell’Aulss 5 Polesana ha permesso di salvare la vita a una donna che aveva perso i sensi a causa dell’inalazione di monossido di carbonio avvenuta all'interno della propria abitazione sita nel Basso Polesine. A lanciare l’allarme per primo era stato il datore di lavoro della donna, particolarmente preoccupato per il fatto che la sua dipendente, in genere precisa e puntuale, non si era ancora presentata in ufficio nonostante l’ora e non rispondeva al telefono. Gli operatori del 118, ricevuta la segnalazione, avevano quindi cercato a loro volta di contattare telefonicamente la signora al numero del suo cellulare, senza, tuttavia, ottenere alcun risultato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mamma sviene per il monossido, il figlio di 4 anni contatta i soccorsi e le salva la vita

Articoli correlati

Mamma sviene per il monossido: bimbo di 4 anni risponde al 118 e le salva la vitaAdria (Rovigo), 24 marzo 2026 – Un bambino di quattro anni al telefono di casa ha aiutato i sanitari del 118 a salvare la mamma.

Sviene alla guida ed esce di strada, in auto il figlio di sei anni riesce a chiamare i soccorsiÈ successo nel pomeriggio di mercoledì 25 febbraio lungo la strada provinciale 46 tra Fiorenzuola e Baselicaduce.

Altri aggiornamenti su Mamma sviene

Temi più discussi: Rovigo: la mamma sviene, bimbo di 4 anni la salva rispondendo al Suem; Il Ditirammu ricomincia dai Cantieri: via alla nuova stagione; Bimba di 7 anni sviene in piscina davanti agli altri bagnanti: immediati i soccorsi; Concorso per funzionario pubblico: 26 candidati, unico selezionato il segretario di FdI.

Mamma sviene per il monossido: bimbo di 4 anni risponde al 118 e le salva la vitaTragedia sfiorata ad Adria (Rovigo), la donna era a terra priva di sensi. L’allarme è partito dal datore di lavoro preoccupato per non aver visto arrivare la donna in ufficio. ilrestodelcarlino.it

Bambino di 4 anni salva la mamma svenuta, la telefonata dei soccorritori: «Aiutatemi»Le indicazioni di un bambino di 4 anni hanno aiutato, al telefono, i sanitari a capire il pericolo che stava correndo una donna priva di sensi a causa dell'inalazione di monossido ... leggo.it

"ROVIGO Sviene per il monossido, il figlio di 4 anni parla con il 118 e la salva: «La mamma è distesa a terra» di Antonio Andreotti" x.com

Tv7 Tg. . ADRIA:BIMBO AIUTA IL 118 A SALVARE LA MAMMA SVENUTA - Ora vi raccontiamo una vicenda di un bambino di 4 anni che ha contribuito ad aiutare i sanitari del 118 a salvare la mamma, esanime per monossido di carbonio. Il servizio - facebook.com facebook