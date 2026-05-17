Ancona notte di eccessi | 4 persone in ospedale dopo l’alcol

Nella notte ad Ancona, quattro persone sono state trasportate in ospedale a causa di problemi legati all’assunzione di alcol. I soccorsi sono intervenuti in viale Della Vittoria, dove alcune persone hanno chiamato le forze dell’ordine e i sanitari. Un uomo è stato trovato in difficoltà vicino a un’aiuola e, insieme agli altri, è stato portato in ambulanza. Le autorità stanno raccogliendo informazioni sulle circostanze che hanno portato a questi episodi.

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