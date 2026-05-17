Ancona notte di eccessi | 4 persone in ospedale dopo l’alcol
Nella notte ad Ancona, quattro persone sono state trasportate in ospedale a causa di problemi legati all’assunzione di alcol. I soccorsi sono intervenuti in viale Della Vittoria, dove alcune persone hanno chiamato le forze dell’ordine e i sanitari. Un uomo è stato trovato in difficoltà vicino a un’aiuola e, insieme agli altri, è stato portato in ambulanza. Le autorità stanno raccogliendo informazioni sulle circostanze che hanno portato a questi episodi.
?? Punti chiave Come sono finiti i soccorsi in viale Della Vittoria? Chi ha individuato l'uomo in difficoltà vicino all'aiuola? Dove sono state portate le due donne soccorse vicino alla stazione? Perché la presenza dei militari è stata rilevata durante la notte??? In Breve Due donne di 30 anni soccorse presso Torrette vicino allo scalo ferroviario. Uomo nigeriano di 38 anni trovato in stato di alterazione in piazza Pertini. Uomo pakistano di 40 anni trasportato all'ospedale Dorico . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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