Torino si mette a nudo | al via EXPOSED 2026 il photo-festival che trasforma la città in una camera oscura

A Torino prende il via EXPOSED 2026, il festival dedicato alla fotografia che coinvolge numerose sedi della città fino al 2 giugno. Sono 18 le mostre previste, accompagnate da eventi sparsi e anteprime mondiali, con la città stessa che si trasforma in un grande set fotografico. Il tema scelto quest’anno,

Diciotto mostre, eventi diffusi, anteprime mondiali e una città intera che diventa set fotografico. Il tema di quest'anno, "Mettersi a nudo", promette un viaggio profondo e senza filtri nell'immagine contemporanea, con un programma che fino al 2 giugno animerà musei, cortili e spazi non convenzionali. Si parte con quattro giorni inaugurali (9-12 aprile) ricchi di talk con i grandi maestri e performance notturne. Il festival decolla giovedì con l'apertura di tutte le sedi espositive (fino alle 21:00) e un omaggio simbolico: la Mole Antonelliana si illuminerà con il logo di EXPOSED dalle 20:30. Venerdì 10 aprile l'attenzione si sposta alle Gallerie d’Italia – Torino, dove la celebre fotografa Diana Markosian presenterà in anteprima mondiale la sua mostra "Replaced". 🔗 Leggi su Torinotoday.it

“A Mio Padre”: DepSure mette a nudo le ferite e trasforma il silenzio in musica“A Mio Padre”, il nuovo singolo di DepSure è una traccia che non si limita a raccontare, ma espone, scava, lascia spazio al non detto.

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