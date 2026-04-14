Zhegrova Juventus un nuovo club si mette sulle tracce del kosovaro | la volontà del calciatore è chiara

Un nuovo club ha mostrato interesse per Zhegrova, l’esterno d’attacco attualmente sotto osservazione. Il calciatore ha già comunicato pubblicamente la sua volontà di trasferirsi. La Juventus, fino a questo momento, non ha ancora commentato ufficialmente la situazione. La trattativa sembra in fase iniziale, mentre il giocatore si trova al centro di alcune voci di mercato.

di Angelo Ciarletta Zhegrova Juventus: un nuovo club si mette sulle tracce dell’esterno d’attacco, che ha già espresso chiaramente la propria volontà. La Juve si prepara a una sessione estiva di profondi cambiamenti. Nonostante la rosa non subirà uno smantellamento totale, la dirigenza è pronta a intervenire con ritocchi strategici per onorare gli impegni presi con Luciano Spalletti, che ha recentemente rinnovato il suo contratto fino al 2028. MERCATO JUVE LIVE Oltre ai nuovi innesti, il piano bianconero prevede alcune partenze eccellenti. Tra i nomi in uscita spicca quello di Edon Zhegrova, arrivato a Torino solo un anno fa. Secondo quanto riportato da Fanatik, il Besiktas avrebbe manifestato un forte interesse per il giocatore.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Zhegrova Juventus, un nuovo club si mette sulle tracce del kosovaro: la volontà del calciatore è chiara Zhegrova lascia la Juventus? Il kosovaro inizia a guardarsi intorno: due club sulle sue tracceZhegrova lascia la Juventus? Il kosovaro inizia a guardarsi intorno: due club sulle sue tracce Calciomercato Juve, rivelazione a sorpresa sul... Zhegrova, sorpresa della Juventus al calciatore kosovaro per la festa del papà. Che cosa è successo – VIDEOdi Redazione JuventusNews24Grande sorpresa della Juventus a Edon Zhegrova per la festa del papà. Zhegrova ha collezionato appena 20' nelle ultime 7 partite giocate in Serie A con la Juventus Spalletti lo ha bocciato definitivamente Diteci la vostra nei commenti - facebook.com facebook Mientras tanto #Zhegrova en IG... #Juventus #Juve #FinoAllaFine x.com