Allarme rosso a Torino | la Juventus di Spalletti si smarrisce contro il Sassuolo

A Torino, allo stadio, la Juventus di Luciano Spalletti ha concluso la partita con un pareggio contro il Sassuolo. La squadra bianco-nera ha mostrato difficoltà nel trovare la rete e nel mantenere il controllo del gioco, lasciando il risultato aperto fino al fischio finale. L'incontro si è concluso con un punteggio che ha lasciato i tifosi delusi e la squadra in una situazione di incertezza.

A poche ore dal fischio finale di un Allianz Stadium gelato dalla delusione, la Juventus di Luciano Spalletti si ritrova a fare i conti con un pareggio interno che ha il sapore amaro della crisi d’identità. Il verdetto del campo contro il Sassuolo non solo frena la rincorsa ai vertici della classifica, ma mette a nudo fragilità strutturali inaspettate in un collettivo apparso svuotato e privo di quella solidità difensiva che ne era stata il vessillo. La critica specializzata, attraverso le principali testate nazionali, ha sancito un giudizio senza appello per gran parte dei protagonisti bianconeri, individuando in Gleison Bremer e Manuel Locatelli i simboli di una serata da dimenticare. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Allarme rosso a Torino: la Juventus di Spalletti si smarrisce contro il Sassuolo Articoli correlati Epidemia di pertosse, Sassuolo in allarme per il match contro la Juventus: “Giocatori isolati da 3 giorni”Alla vigilia del match con la Juventus, in programma all’Allianz Stadium alle 20. Leggi anche: Sassuolo Juventus 0-3, gli uomini di Spalletti calano il tris e si rilanciano nella corsa Champions! Com’è andata Aggiornamenti e contenuti dedicati a Allarme rosso a Torino la Juventus di... Spalletti e la frase svelata in diretta tv: Cosa mi ha detto Locatelli prima di tirare il rigoreIl tecnico della Juve ha rivelato un retroscena dopo il match pareggiato con il Sassuolo, in cui il capitano bianconero ha fallito la chance dal dischetto: i dettagli ... corrieredellosport.it Spinazzola Juventus, Spalletti apprezza la duttilità del giocatore ma il suo ritorno in bianconero dipende da questoSpinazzola Juventus, mister Spalletti apprezza la duttilità del giocatore ma il suo ritorno a Torino dipende solo da questa cosa La Juve procede spedita nella costruzione di un instant team capace d ... juventusnews24.com