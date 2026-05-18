I 600 aretini candidati alle elezioni | tutti i nomi

Quindici liste, composte da cittadini, hanno presentato le proprie candidature per entrare nel prossimo consiglio comunale. In totale, sono 600 le persone che hanno deciso di mettersi in gioco, presentando le proprie liste e i propri nomi. La campagna elettorale si concentra su queste candidature, che rappresentano un’ampia varietà di proposte e programmi. La scelta di partecipare riguarda cittadini di diverse età e background, tutti pronti a competere per un ruolo nelle prossime amministrative.

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