I 600 aretini candidati alle elezioni | tutti i nomi
Quindici liste, composte da cittadini, hanno presentato le proprie candidature per entrare nel prossimo consiglio comunale. In totale, sono 600 le persone che hanno deciso di mettersi in gioco, presentando le proprie liste e i propri nomi. La campagna elettorale si concentra su queste candidature, che rappresentano un’ampia varietà di proposte e programmi. La scelta di partecipare riguarda cittadini di diverse età e background, tutti pronti a competere per un ruolo nelle prossime amministrative.
Sono 18 le liste composte da cittadini che hanno deciso di candidarsi per un posto nel prossimo consiglio comunale. In tutto quasi 600 persone. Alcune liste viaggiano da sole a sostegno di un candidato sindaco, altre sono organizzate in coalizione. All'interno ci sono politici navigati, molti dei. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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