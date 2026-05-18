I 600 aretini candidati alle elezioni | tutti i nomi

Da arezzonotizie.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quindici liste, composte da cittadini, hanno presentato le proprie candidature per entrare nel prossimo consiglio comunale. In totale, sono 600 le persone che hanno deciso di mettersi in gioco, presentando le proprie liste e i propri nomi. La campagna elettorale si concentra su queste candidature, che rappresentano un’ampia varietà di proposte e programmi. La scelta di partecipare riguarda cittadini di diverse età e background, tutti pronti a competere per un ruolo nelle prossime amministrative.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sono 18 le liste composte da cittadini che hanno deciso di candidarsi per un posto nel prossimo consiglio comunale. In tutto quasi 600 persone. Alcune liste viaggiano da sole a sostegno di un candidato sindaco, altre sono organizzate in coalizione. All'interno ci sono politici navigati, molti dei. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

L'Arezzo in serie B e il pagellone amaranto, ma anche i 600 candidati alle prossime elezioni: ecco tutti i dossier della settimanaDentro la notizia, per capire cosa succede ad Arezzo e nella sua provincia, conoscere i fenomeni e approfondire fatti e vicende che lasciano il segno...

Elezioni 2026, liste e candidati a Giardini Naxos: tutti i nomiSono quattro i candidati a sindaco al Comune di Giardini Naxos con altrettante liste per il rinnovo dell'amministrazione per via della decadenza di...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web