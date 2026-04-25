Durante le prossime elezioni comunali, il sindaco uscente sarà sostenuto da sei liste, rispetto alle otto del 2020. I candidati inseriti nelle varie liste sono stati resi noti e sono ora noti al pubblico. La presentazione delle liste rappresenta un passo importante in vista delle consultazioni elettorali. La campagna elettorale si avvicina e le diverse forze politiche stanno definendo le proprie candidature.

Il sindaco uscente Sandro Parcaroli potrà contare quest’anno su sei liste a supporto della sua candidatura (nel 2020 erano otto). Originariamente erano sette, ma le difficoltà di Lega e Civici per Parcaroli a trovare candidati hanno portato alla creazione di una lista unitaria. Ecco i nomi in campo per FdI, Lega-Civici per Parcaroli, Forza Italia, I maceratesi per Parcaroli, Macerata Unica e Udc. FRATELLI D’ITALIA Lorella Benedetti, Andrea Blarasin, Marco Bravi, Pierfrancesco Castiglioni, Francesca D’Alessandro, Romina Leombruni, Paolo Renna, Paolo Virgili, Michele Angelini, Claudio Caproli, Giada Cavallaro, Simona Epasto, Francesco...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Elezioni comunali, tutti i nomi dei candidati nelle liste per Parcaroli

Notizie correlate

Elezioni comunali a Salerno, otto candidati sindaci e 21 liste: tutti i candidatiSono 8 i candidati sindaci e 21 le liste presentate presso la commissione elettorale insediata a Palazzo di Città in vista delle elezioni comunali...

Elezioni comunali, ecco tutti i nomi per Tittarelli. Sette liste in campo, quattro sono civicheSette liste in campo per il centrosinistra guidato dal candidato a sindaco Gianluca Tittarelli.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Elezioni, parte la corsa in undici comuni; Elezioni comunali 2026 in Campania: le liste, i candidati sindaco, dove e come si vota il 24 e 25 maggio; Elezioni Amministrative Comunali del 24 e 25 Maggio 2026 - Candidati - Mandatario e obblighi di rendicontazione; Elezioni comunali 2026 ad Albignasego, tutte le liste e tutti i nomi dei candidati consiglieri.

Elezioni Comunali 2026, tutti i nomi dei candidati sindaco e tutte le liste dei comuni al voto in direttaScade oggi, sabato 25 aprile 2026, il termine ultimo per la presentatura delle liste e dei candidati a sindaco nei Comuni al voto in Italia. Vediamo nello speciale elezioni comunali 2026 tutte ... ilmattino.it

Elezioni Comunali Campagna 2026, tutti i candidati a sindaco e le liste in direttaCampagna è uno dei Comuni della provincia di Salerno al voto per il rinnovo del Consiglio Comunale e la scelta del nuovo sindaco. Si vota domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026. ilmattino.it

ELEZIONI COMUNALI IN CALABRIA, OGGI LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE Scade il termine per il deposito delle candidature nei 79 comuni al voto: regole, sistemi elettorali e novità del 2026 https://www.calabriainchieste.it/2026/04/25/elezioni-comunali-i - facebook.com facebook

Arcidano, elezioni comunali: Davide Fanari si ripresenta x.com