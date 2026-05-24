Kiev è stata colpita con quattro vittime, con il sospetto che sia stato usato un missile Oreshnik. I raid hanno causato danni e vittime tra i civili. Le autorità hanno aperto un’indagine per verificare l’origine del missile e le modalità dell’attacco. Nel frattempo, le forze russe hanno interrotto una tregua temporanea, senza fornire spiegazioni ufficiali.

? Domande chiave Come può un missile ipersonico sfuggire ai sistemi di difesa attuali?. Perché Mosca ha scelto proprio ora di interrompere la tregua simbolica?. Quali sono le reali capacità distruttive del nuovo vettore Oreshnik?. Cosa rivela la tattica della saturazione sulla strategia russa verso l'Europa?.? In Breve Oltre 40 punti della capitale colpiti da droni e missili russi.. Missile ipersonico Oreshnik con velocità superiore a Mach 10 e capacità MIRV.. Attacco avvenuto subito dopo la tregua simbolica del 9 maggio proposta da Trump.. Danni estesi al distretto di Shevchenko con crollo di edificio residenziale a cinque piani.. Almeno quattro persone sono morte e decine di altre risultano ferite a Kyiv dopo l’ondata di attacchi russi che ha colpito oltre quaranta punti della capitale ucraina durante la notte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Kyiv sotto i colpi: 4 morti e il sospetto dell’uso del missile Oreshnik

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