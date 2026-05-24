Un nuovo missile chiamato Oreshnik ha colpito obiettivi nella capitale, provocando decine di esplosioni simultanee. Contestualmente, circa 700 droni sono stati inviati contro la città, causando danni e allarmi. I caccia polacchi sono stati costretti a decollare in fretta per rispondere all’attacco. La presenza di così tanti droni e l’utilizzo del missile indicano un'intensa attività militare nella regione.

? Punti chiave Come può un singolo missile generare decine di esplosioni simultanee?. Perché i caccia polacchi sono stati costretti a decollare immediatamente?. Quali danni ha causato la tecnologia a subtestate nei quartieri residenziali?. Come reagiranno le difese NATO alla saturazione degli spazi aerei?.? In Breve Attacco tra le 1:00 e le 5:00 del 24 maggio con 50 missili e 700 droni.. Bilancio di una vittima e 24 feriti tra i quartieri di Kiev e Bila Tserkva.. Sette edifici residenziali e infrastrutture civili colpiti in vari distretti di Kiev.. Terzo impiego del missile Oreshnik dopo gli attacchi a Dnipro e Leopoli.. Nella notte tra il 23 e il 24 maggio 2026, la capitale ucraina Kiev è stata colpita da un attacco massiccio che ha impiegato oltre 50 missili e circa 700 droni russi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Kiev sotto assalto: 700 droni e il nuovo missile Oreshnik colpiscono

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Ship Near UAE Seized, Massive Russian Drone Attack, and Philippine Senator Flees Arrest

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