Kiev sotto assalto | 700 droni e il nuovo missile Oreshnik colpiscono
Un nuovo missile chiamato Oreshnik ha colpito obiettivi nella capitale, provocando decine di esplosioni simultanee. Contestualmente, circa 700 droni sono stati inviati contro la città, causando danni e allarmi. I caccia polacchi sono stati costretti a decollare in fretta per rispondere all’attacco. La presenza di così tanti droni e l’utilizzo del missile indicano un'intensa attività militare nella regione.
? Punti chiave Come può un singolo missile generare decine di esplosioni simultanee?. Perché i caccia polacchi sono stati costretti a decollare immediatamente?. Quali danni ha causato la tecnologia a subtestate nei quartieri residenziali?. Come reagiranno le difese NATO alla saturazione degli spazi aerei?.? In Breve Attacco tra le 1:00 e le 5:00 del 24 maggio con 50 missili e 700 droni.. Bilancio di una vittima e 24 feriti tra i quartieri di Kiev e Bila Tserkva.. Sette edifici residenziali e infrastrutture civili colpiti in vari distretti di Kiev.. Terzo impiego del missile Oreshnik dopo gli attacchi a Dnipro e Leopoli.. Nella notte tra il 23 e il 24 maggio 2026, la capitale ucraina Kiev è stata colpita da un attacco massiccio che ha impiegato oltre 50 missili e circa 700 droni russi. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Ship Near UAE Seized, Massive Russian Drone Attack, and Philippine Senator Flees Arrest
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