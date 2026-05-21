William e Kate vivere in affitto a Forest Lodge gli costa oltre 300mila euro all'anno

Il principe William e Kate Middleton vivono in affitto in una residenza situata a Forest Lodge, pagando una cifra che supera i 300 mila euro all’anno. La notizia ha suscitato discussioni in ambito pubblico e mediatico, dato l’importo elevato della spesa annuale. La coppia reale ha scelto questa sistemazione come loro abitazione principale, senza ulteriori dettagli sui termini contrattuali o sulla durata del contratto di locazione. La cifra è stata resa nota attraverso fonti vicine alla famiglia.

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