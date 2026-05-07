Kate Middleton atterrerà all' aeroporto di Parma | con lei decine di persone dello staff

Mercoledì 13 maggio, la principessa del Galles arriverà all'aeroporto di Parma intorno a mezzogiorno. Con lei ci saranno numerosi membri dello staff che la accompagneranno durante il soggiorno nella città. L'atterraggio è previsto nel primo pomeriggio, e l'aeroporto si prepara ad accogliere il volo proveniente dall'estero. Nessun dettaglio su eventuali incontri o impegni ufficiali è stato ancora comunicato.

Kate Middleton, la principessa del Galles e futura moglie del Re di Inghilterra, atterrerà all'aeroporto di Parma verso l'ora di pranzo di mercoledì 13 maggio. Arriverà con un volo privato da Londra. Non sarà da sola ma con lei ci saranno decine di persone a bordo, per garantire la sua sicurezza.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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